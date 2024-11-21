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Окупанти захопили ще один населений пункт біля Курахового - DeepState

Окупанти захопили ще один населений пункт біля Курахового - DeepState
Фото: wikimedia.org

Російські окупаційні війська захопили село Дальне Покровської громади Донецької області, розташоване неподалік міста Курахове. З посиланням на дані аналітиків DeepS tate, повідомляє Дзеркало тижня.

"Динаміка боїв за село, на жаль, останні дні була не на нашу користь", - йдеться у повідомленні.
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Наголошується, що росіяни перебувають зараз у всіх куточках цього населеного пункту, там вони вже підняли свій триколор.

Крім того, армія РФ посилює тиск на посадки, розташовані на південь і північ від Далекого і продовжує наступальні дії у бік села Успенівка.

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