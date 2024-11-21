Втрати росіян різко підірвали якість збройних сил РФ - розвідка Британії

Британська розвідка проаналізувала зміни в якості та боєздатності російських збройних сил за час повномасштабного вторгнення в Україну.﻿﻿ З посиланням на огляд Міністерства оборони Британії, повідомляє Українська правда.

Як зазначили у розвідці Британії, до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції.

Вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку вторглися в Україну, акцентували британці.

В аналізі наголосили, що втрати особового складу Росії, що склали понад 700 тисяч вбитими та пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил.

Зокрема, як пишуть у британській розвідці, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, попри пов'язаний із цим високий показник втрат.

Також зазначається, що Росія втратила щонайменше 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин.

"Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати" , – стверджують у розвідці Британії.

Водночас, попри втрати у сухопутних військах Росії, російське територіальне просування в Україні прискорилося до 2024 року, зазначили в аналізі.

"Цьому сприяла толерантність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України" , – зауважили розвідники.

Напередодні британська розвідка відзначила, що успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько чверті його великих суден включно з флагманом та змусили забиратися у східну частину акваторії, але ЧФ РФ все ще відіграє роль у підтримці наземних операцій.

В одному з попередніх оглядів зазначали, що у жовтні середньодобові втрати Росією особового складу на фронті стали рекордними. Також розвідка Великої Британії відзначила зростаючий тиск російських сил на Куп'янськ у Харківській області.