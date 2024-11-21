США допомогли Україні підготуватися до запуску ракети РФ, яка вдарила по Дніпру - Білий дім

Сполучені Штати оцінили останній ракетний удар росіянами по Дніпру як запуск балістичної ракети середньої дальності й зазначили, що допомогли Україні, союзникам і партнерам підготуватися до цього.З такою заявою виступила в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

«Отже, очевидно, ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності по Україні» , - зазначила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що українці за останні два роки витримали «незліченну кількість» ракетних атак з боку Росії.

«Останніми днями ми інформували українців та наших найближчих союзників і партнерів, щоб допомогти їм підготуватися» , - зазначила Жан-П’єр.

У цьому зв'язку вона також нагадала, що Сполучені Штати виділили для України сотні ракет Patriot і AMRAAM для посилення протиповітряної оборони. Багато з них уже були доставлені, поставки додаткових ракет ППО тривають.

Крім того, речниця Білого дому підтвердила, що Сполучені Штати не бачать підстав змінювати свою політику ядерного стримування на тлі останніх заяв та дій Росії.