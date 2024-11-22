РФ за добу втратила 1000 військових та 13 бронемашин – дані Генштабу

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1050 військових, 13 бронемашин, 5 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали: