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РФ за добу втратила 1000 військових та 13 бронемашин – дані Генштабу

РФ за добу втратила 1000 військових та 13 бронемашин – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1050 військових, 13 бронемашин, 5 артсистем та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 728 300 (+1 050) осіб,
  • танків – 9 399 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 19 156 (+13) од,
  • артилерійських систем – 20 736 (+5) од,
  • РСЗВ – 1 254 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 004 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 260 (+1) од,
  • крилатих ракет – 2 764 (+8) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 777 (+32) од,
  • спеціальної техніки – 3 675 (+1) од.

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