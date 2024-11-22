FT: Росія вдарила по Україні саме ракетою РС-26 "Рубеж"

Видання Financial Times з посиланням на неназваного українського військового чиновника написало, що Росія 21 листопада завдала удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж", повідомляє Українська правда.

"Російський (правитель) заявив, що ракета "Орєшнік" була використана для ураження заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним об'єктом Радянського Союзу.

Однак високопоставлений український військовий чиновник сказав Financial Times, що це була ракета РС-26 "Рубеж", яка має радіус дії до 6000 км" , – йдеться у публікації.

За даними Повітряних сил, під час останньої ракетної атаки на місто Дніпро РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Господар Кремля Володимир Путін у зверненні в четвер фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".