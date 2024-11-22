У ГУР розповіли деталі про нову ракету, якою РФ атакувала Дніпро
За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр", повідомляє Українська правда.
Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів.
До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора Росії:
- АТ "Корпорация "московский институт теплотехники" (м. Москва);
- АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(м. Волгоград);
- АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. Москва);
- АТ "Концерн "Созвездие" (м. Воронеж);
- АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м. Москва);
- ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. Москва).
Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.