Інвестиції в нерухомість: передноворічні можливості та зміни умов іпотеки для молоді

Наближення нового року часто супроводжується змінами на ринку нерухомості: зростають ціни, змінюється індекс інфляції та коливається курс валют. Розуміючи це, девелопери пропонують передноворічні знижки, що роблять інвестування у нерухомість вигіднішим.

Чому інвестувати в нерухомість до нового року вигідно?

Річне підвищення цін на квартири є звичним явищем, зумовленим інфляцією та нестабільністю курсу валют. За прогнозами, нерухомість, особливо у Києві та Броварах, у 2024 році може зрости на 5-10%. Тож інвестиції у нерухомість зараз можуть стати не лише способом захисту заощаджень, а й вигідною інвестицією для майбутнього.

Наприклад, забудовник Alliance Novobud вже відкрив спеціальні передноворічні акції та знижки на квартири в своїх житлових комплексах. Знижки дозволять вам зекономити значну суму і вже зараз інвестувати в житло за вигідною ціною. Пропозиції будуть мати обмеження по часу та діятимуть лише до кінця року, тож важливо не впустити шанс.

Зміни умов іпотеки для молоді за програмою єОселя

Для молоді, яка хоче придбати своє перше житло, діють оновлені умови за програмою єОселя. Тепер розмір першого внеску для молодих українців знижено до 10%, що спрощує доступ до іпотеки та власного житла. Alliance Novobud підтримує цю програму, що дозволяє молоді оформити іпотеку на вигідних умовах у сучасних житлових комплексах у Києві та Броварах.

Як слідкувати за новинами від Alliance Novobud?

Щоб залишатися в курсі нових пропозицій, знижок та оновлень умов іпотеки, рекомендуємо регулярно переглядати сайт або підписатися на розсилку новин від Alliance Novobud. Це допоможе першими дізнаватися про акції та передноворічні пропозиції, а також оптимальні умови для інвестицій у нерухомість.

І наостанок, привідкриємо трохи завісу, на які саме житлові комплекси забудовник підготував анонсовані знижки: ЖК Krona Park II, Лавандовий, Madison Gardens це в Броварах і клубний будинок Illinsky House та Montreal House у Києві.