Чиновники США та Європи розглядають стримування як можливу гарантію безпеки для України, зокрема шляхом створення запасів звичайних озброєнь, що дозволяли б завдати ефективного удару у випадку порушення РФ можливої угоди про припинення вогню.﻿﻿ Про це пише The New York Times, повідомляє Українська правда.

"Офіційні особи США та Європи обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, наприклад, створення запасів звичайного арсеналу, достатнього для завдання карального удару, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню" , – йдеться у публікації.

Крім того, за даними видання NYT, деякі чиновники навіть припустили, що діючий президент США Джо Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду Радянського Союзу задля стримуючого фактору.

Однак такий крок, ймовірно буде складним та матиме серйозні наслідки.

Нагадаємо, російські чиновники вважають, що правитель РФ Володимир Путін готовий до діалогу з Дональдом Трампом щодо припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає деокупацію і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від НАТО.

Раніше прессекретар правителя РФ, Дмитро Пєсков заявив, що Путіна не влаштує заморожування війни, хоча начебто він готовий до переговорів.

Крім того, президент Володимир Зеленський очікує підтримку України з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин Києва з Москвою щодо припинення війни. Зеленський назвав "сильну Україну" основою переговорів.