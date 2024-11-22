Китай закликав до "охолодження ситуації" після удару "Орєшніком" по Україні

Китай у відповідь на удар Росії по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» та погроз правителя РФ Володимира Путіна західним країнам застосовувати зброю проти них закликав "всі сторони" зберігати спокій і стриманість.﻿ Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

"В обставинах, що складаються, всім сторонам слід зберігати спокій і стриманість, докладати зусиль для охолодження ситуації шляхом діалогу та консультацій і створювати умови для політичного врегулювання "кризи" (так у Китаї називають загарбницьку війну РФ проти України – ред.), щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню" , - сказав Лінь.

Він додав, що позиція Китаю в українському питанні полягає в сприянні врегулюванню політичними засобами та запобігання подальшій ескалації.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, вранці 21 листопада війська РФ запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101, при цьому підрозділи зенітних ракетних військ знищили шість ракет Х-101.

21 листопада Путін заявив, що російська армія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" нібито у відповідь на застосування американських і британських далекобійних ракет ЗСУ.