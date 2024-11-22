ЗСУ до кінця місяця перейдуть на корпусну систему – джерело

До кінця листопада ЗСУ представлять концепцію реформування ЗСУ, згідно з якою армія перейде на корпусну систему. Про це розповіли джерела у ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

"Ми перейдемо на структуру корпус - бригада" , - розповіли в ЗСУ.

За інформацією, така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

Перехід на систему корпус-дивізія потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів, що Україна зараз собі не може дозволити.