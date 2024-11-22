Полігон, звідки РФ випустила ракету по Дніпру, атакували БПЛА - ЗМІ

Ракетний полігон Капустін Яр в Астраханській області, звідки країна-агресор Росія запустила по Дніпру нову балістичну ракету, вранці 21 листопада атакували БПЛА. З посиланням на Astra, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовників Astra, щонайменше два дрони не були збиті й завдали ударів по 105 майданчику полігону.

лава регіону 21 листопада стверджував, що росіяни змогли «придушити РЕБ і ліквідувати» частину БПЛА, а іншу частину нібито збили сили ППО.

За його версією, «під час падіння збитого безпілотника сталася пожежа», внаслідок якої немає пошкоджень.

За інформацією Astra, Капустин Яр уже було атаковано 9 липня 2024 року.