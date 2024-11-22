Перемога Трампа створює шанс прискорити мирний процес - глава МЗС

Україна розглядає перемогу Дональда Трампа на виборах у США як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом — мир через силу.﻿ З посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибігу на спільній пресконференції із чеським колегою Яном Ліпавським, повідомляє Ділова столиця.

Міністр підтвердив, щоб наразі Україна має двопартійну підтримку США та американського народу.