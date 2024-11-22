Перемога Трампа створює шанс прискорити мирний процес - глава МЗС
Україна розглядає перемогу Дональда Трампа на виборах у США як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом — мир через силу. З посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибігу на спільній пресконференції із чеським колегою Яном Ліпавським, повідомляє Ділова столиця.
Міністр підтвердив, щоб наразі Україна має двопартійну підтримку США та американського народу.
"Перемогу Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом — мир через силу. І виходячи з такої філософії ми сподіваємося вибудовувати наші стосунки із новою адміністрацією Трампа", — сказав Сибіга.