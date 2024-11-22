Путін похвалив творців "Орєшніка" і заявив, що "випробування" продовжаться

Глава Кремля Володимир Путін стверджує, що Росія має ще "запас" ракет середньої дальності "Орєшнік", однією з яких Росія вдарила по Дніпру 22 листопада﻿. Про це Путін заявив на нараді з представниками міноборони та ВПК Росії, повідомляє Ділова столиця.

"Запас готових до застосування систем, як "Орєшнік", у Росії є, заявив Володимир Путін" , — наводять його слова пропагандисти з ТАРС.

За словами глави Кремля, РФ продовжуватиме випробування новітніх ракет, "у тому числі в бойових умовах, залежно від загроз її безпеці".

Путін стверджує, що "засобів перехоплення "Орєшніка" у світі на сьогоднішній день не існує".

Він додав, що РФ працює "над цілою лінійкою ракет середньої та меншої дальності".

"Наразі ще кілька російських систем РСМД проходять випробування, їх також планується проводити серійно, додав президент" , — цитують Путіна пропагандисти.

Президент РФ розповів, що подібних систем "ні в кого у світі немає".

Він наголосив на "успішних випробуваннях" системи "Орєшник" і додав, що її творці отримають держнагороди.