Канада передала Україні систему ППО NASAMS

Канада передала Україні новітню систему протиповітряної оборони NASAMS, обіцяну минулого року. Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

“Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її” , - відповів Блер на запитання про терміни передачі обіцяної NASAMS Україні.

Він додав, що нова система ППО “змінить ситуацію, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти”.

Нагадаємо, Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО NASAMS, ціною більше 300 млн дол США, 10 січня 2023 року. Оригінальні домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною.

Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України. Утім втілення цього проєкту наштовхнулося на ряд бюрократичних перешкод, що сповільнили його втілення. Окрім цього, на виготовлення кожної системи NASAMS необхідно близько двох років.

Зауважимо, що Канада іще в квітні 2023-го передала Україні боєприпаси для NASAMS. Про цю поставку теж було оголошено у січні минулого року разом з обіцянкою передати нову систему ППО.