Україна після ураження баз та складів РФ змогла покращити співвідношення у снарядах

Завдяки тому, що Сили оборони вразили ключові склади, бази та арсенали окупаційних військ, Україні вдалося покращити ситуацію із використанням снарядів на полі бою, повідомив співрозмовник у командуванні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ліга.net.

Після знищення російських арсеналів перевага противника у снарядах скоротилася. На окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від 1:1,5 до 1:3.

Водночас співрозмовник в Генштабі додав, що 50% вогневого ураження на полі бою зараз завдають БпЛА різних типів.

Також, за інформацією Генштабу, триватимуть удари по території Курської області.