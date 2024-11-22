У трьох районах Києва не працюватиме сигнал повітряної тривоги
У кількох районах Києва тимчасово не працюватиме система оповіщення населення про повітряну тривогу. З посиланням на КМВА, КМДА, повідомляє Українська правда.
"За попередньою інформацією, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану", - йдеться у повідомленні.
Згодом в КМДА уточнили, що через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці.
Йдеться про:
- просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;
- вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;
- вул. Дегтярівська;
- вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;
- вул. Зоологічна;
- вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);
- вул. Мрії;
- вул. Данила Щербаківського;
- бульв. Академіка Вернадського;
- вул. Святошинська;
- вул. Героїв Космосу;
- вул. Коперника;
- вул. Шолуденка;
- вул. Богдана Гаврилишина.
Мешканці можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у Telegram-каналі КМВА, в застосунку "Київ Цифровий" та офіційному застосунку "Тривога".
Орієнтовний час відновлення системи – 25 листопада.