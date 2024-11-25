В Україні вважають, що Трамп може підготувати мирний план до Різдва – ЗМІ

Конкретні заходи плану обраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі невідомі. Проте протягом наступного місяця, якраз до Різдва, контури можливого мирного врегулювання стануть уже помітнішими.﻿ Про це розповіли джерела із вищого військово-політичного керівництва України, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Як зазначається у матеріалі, до 20 січня у команді Трампа хочуть підійти вже з готовим рішенням щодо України, щоб, отримавши реальні повноваження, реалізувати його у найкоротші терміни. Нехай і не обіцяні "24 години", але досить оперативно.

Цей "турборежим" по-американськи, до речі, поширюватиметься не лише на українську тему, а й на Близький Схід, проблему з незаконними мігрантами тощо.

Мирний план Трампа

Як повідомляло видання, ні Дональд Трамп, ні люди з його нинішньої команди з предметними пропозиціями безпосередньо до Києва поки не зверталися. Трамп поки що більше зайнятий внутрішньополітичними питаннями, які для Трампа завжди були у пріоритеті. У Києві очікують, що до України руки всерйоз дійдуть досить скоро.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, важливі переговори між Україною та новообраним президентом США Дональдом Трампом будуть можливі після його інавгурації 20 січня.

Зеленський підкреслив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. За його словами, необхідно почути нові пропозиції нового президента США щодо плану завершення війни.