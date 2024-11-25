В Європі відновили дискусії про військовий контингент в Україні – Le Monde

Британія та Франція не виключають очолення іноземного військового контингенту в Україні. Усе через ризики довкола перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. ﻿Про це повідомляє Le Monde, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як повідомляють джерела видання, наразі дискусії щодо відправки західних військ й приватних оборонних компаній в Україну знову активізувались. Деталі дебатів щодо цього питання є засекреченими, але вони активізували після перемоги Трампа у виборах.

Le Monde нагадує, що вперше з відповідною ініціативою виступив президент Франції Еммануель Макрон ще у лютому. Тоді ж це викликало сильну опозицію з боку деяких європейських країн на чолі з Німеччиною. Водночас цей сценарій не був похований.

"За нашою інформацією, він навіть відродився в останні тижні з візитом до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера під час урочистостей 11 листопада" , - додає видання.

Військове джерело розповіло, що між Лондоном та Парижем ведуться переговори про оборонну співпрацю, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників в Європі, з акцентом на Україну і європейську безпеку.

Відправка західних військ в Україну

Як й згадувалось вище, Макрон раніше допустив можливість введення військ НАТО для допомоги Україні, що викликало широку дискусію серед союзників.

Згодом французька сторона уточнила, що йдеться не про участь у бойових діях, а про інші форми підтримки, зокрема навчальні місії. При цьому деякі країни, такі як Литва, Латвія, Естонія та Канада, висловили готовність обговорювати варіанти такої допомоги.