Росіяни запустили по Україні 145 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 71 безпілотник, ще стільки ж – локаційно втрачено. Ще один – полетів у бік Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні 145 дронів з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та окупованого Криму.

"Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

71 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. Інформація оновлюється" , – йдеться у повідомленні.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.