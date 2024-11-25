Трамп планує звільнити трансгендерних людей з армії у перший день президентства – ЗМІ

Видання The Independent пише, що Дональд Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді, повідомляє Українська правда.

За даними виданням, Трамп готується видати такий указ одразу після своєї інавгурації 20 січня.

Ним він фактично заборонить трансгендерним людям служити в армії, а потім звільнить за медичними показаннями.

Газета нагадує, що під час першого президентського терміну Трамп уже забороняв наймати на службу транслюдей, однак тоді його рішення передбачало, що трансгендерні люди, які вже служать, збережуть свої посади у збройних силах. Джо Байден скасував це рішення.

Загалом в американській армії служать 15 тисяч трансгендерних людей; деякі з них – високопоставлені офіцери.