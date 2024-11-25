ЄБРР не буде допомагати ДТЕК через те, що компанією володіє олігарх

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично заявляє, що не надаватиме фінансування українським компаніям, зокрема ДТЕК, які контролюються олігархами.﻿ Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera, повідомляє Економічна правда.

"Мета звільнити економіку України від впливу олігархів є фундаментальною. Ми твердо стоїмо на цьому, адже це одна з ключових реформ для вступу України до ЄС. Якщо ми підемо на компроміс у цьому питанні, то зашкодимо довгостроковим перспективам країни" , – наголосила очільниця банку.

Президентка ЄБРР наполягає на тому, що Рінат Ахметов, якому належить енергохолдинг ДТЕК, повинен поступитися контролем над компанією:

"Необхідна зміна структури власності, а також ширші реформи. Війна ослабила вплив олігархів, але після її завершення ситуація може змінитися" , - додала вона.

Нагадаємо, ракетні удари, завдані Росією на вихідних 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.

Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.