ЄБРР не буде допомагати ДТЕК через те, що компанією володіє олігарх
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично заявляє, що не надаватиме фінансування українським компаніям, зокрема ДТЕК, які контролюються олігархами. Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera, повідомляє Економічна правда.
"Мета звільнити економіку України від впливу олігархів є фундаментальною. Ми твердо стоїмо на цьому, адже це одна з ключових реформ для вступу України до ЄС. Якщо ми підемо на компроміс у цьому питанні, то зашкодимо довгостроковим перспективам країни", – наголосила очільниця банку.
Президентка ЄБРР наполягає на тому, що Рінат Ахметов, якому належить енергохолдинг ДТЕК, повинен поступитися контролем над компанією:
"Необхідна зміна структури власності, а також ширші реформи. Війна ослабила вплив олігархів, але після її завершення ситуація може змінитися", - додала вона.
Нагадаємо, ракетні удари, завдані Росією на вихідних 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.
Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.