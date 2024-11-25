Нардеп спростував слова про 150 тисяч переселенців, які повернулися в окупацію

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко назвав власним припущенням заяву про кількість ВПО, які повертаються на окуповані території, повідомляє Укрінформ.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення" , - заявив він.

За його словами, є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова" , - заявив Ткаченко.

Раніше народний депутат України Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тисяч - у тимчасово окупований Маріуполь.