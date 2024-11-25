Україна вперше завдала удару ATACMS по аеродрому у Росії – ЗМІ

Україна накрила балістичними ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною військовий аеродром у Курській області. Про це заявили GEOINT-аналітики українського проєкту "Кіберборошно", повідомляє Мілітарний.

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська завдали удару по російському аеродрому тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими балістичними ракетами ATACMS.

У своєму каналі проєкт оприлюднив кадр із детонацією суббоєприпасів двох ракет М39 з касетною бойовою частиною на території летовища.

Аналітики геолокували приблизні райони ураження. Вони припадають на стоянку авіаційної техніки, зокрема, бойових літаків. Наразі невідомо, чи були вони розміщені там у момент удару.

Пов’язані з російською військовою авіацією блогери також підтвердили факт удару балістичними ракетами. Зокрема, відомий пропагандист Ілля Туманов, котрий є автором каналу Fighterbomber, заявляє про пуск 8 ракет.

За його словами, системи протиповітряної оборони аеродрому змогли віпрацювати лише по семи ракетах, наголосивши, що цей термін означає лише спробу перехоплення, а не збиття.

Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.