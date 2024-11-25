У ГУР розповіли, на скільки кілометрів українські БПЛА можуть вражати цілі у РФ

Головне управління розвідки Міноборони України використовує близько 20 різних далекобійних безпілотників для знищення цілей на відстані до 2000 кілометрів, повідомляє Радіо Свобода.

Про це журналістам розповів командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР Міноборони України.

Бійці ГУР розповіли, що їхня робота значно змінилася, відтоді як вони почали виконувати подібні операції.

«Ми та група, яка перша запускала практично всі далекобійні дрони. Ми починали з чогось невеликого, зараз вражаємо цілі на 2000 км – це надзвичайна зміна. Адаптуватися не складно. В принципі всі дрони досить прості. Наш особовий склад проходить регулярне навчання. Виробники йдуть нам на зустріч, проводять його досить активно і швидко» , – сказав командир групи.

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