Енергетики оприлюднили графік відключень на вівторок

У вівторок, 26 листопада, очікується одна черга стабілізаційних відключень зранку та після обіду﻿. З посиланням на НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

"Завтра, 26 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: 7:00 – 10:00 — одна черга відключень, 14:00 – 21:00 — одна черга відключень" , — йдеться в повідомленні.

Причина запровадження обмежень є суттєве пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.