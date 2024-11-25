Прем'єр Румунії Чолаку йде з поста лідера партії через поразку на виборах

Лідер Соціал-демократичної партії Румунії та чинний прем'єр-міністр Марчел Чолаку подав у відставку з посади голови партії після того, як не зміг пройти до другого туру президентських виборів, посівши третє місце.﻿ Про це пише видання HotNews.ro, повідомляє Новое время.

Про своє рішення Чолаку оголосив у штабі партії, зазначивши, що заяву про відставку подав ще в неділю ввечері генеральному секретарю соціал-демократів.

«Я хочу привітати кандидатів, які пройшли до другого туру. Соціал-демократична партія не оскаржуватиме результати, навіть якщо різниця голосів буде мінімальною» , — заявив Чолаку.

25 листопада Центральна виборча комісія Румунії підрахувала 99,98% голосів. За результатами, до другого туру президентських виборів виходять ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Джорджеску здобув 22,95% голосів, тоді як Ласконі, представниця Союзу порятунку Румунії, отримала 19,17%. Чолаку посів третє місце з 19,15%, поступившись Ласконі лише 2180 голосами.

Другий тур виборів президента Румунії відбудеться 8 грудня, а 1 грудня пройдуть парламентські вибори.