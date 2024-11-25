У НАТО заявили, що нанесуть удар по Росії у разі її атаки

Північноатлантичний альянс вчинить розумно, якщо у разі нападу Росії завдасть ударів по її пускових установках. Але країни НАТО не атакуватимуть першими.﻿ З посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час дискусії в European Policy Centre, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він зазначив, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії. За словами Бауера, він дуже радий, що в НАТО порушили питання далекобійності.

"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (мова про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", яка знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас" , - пояснив генерал.

Він наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнам Альянсу.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар" , - уточнив він.

Нагадаємо, російські дрони-камікадзе та ракети, якими агресор атакує українську територію, вже залітали у повітряний простір країн НАТО.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що Росія може атакувати американські, британські та французькі військові об'єкти. Це сталося після того, як США, Британія та Франція дозволили Україні бити по території РФ переданими ракетами.

Але, як зазначав Бауер, росіяни не становлять для НАТО тієї загрози, яка була в лютому 2022 року, оскільки якість їхньої армії погіршилася після більш ніж 2 років повномасштабної війни.