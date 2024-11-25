В Одесі викрили працівників ТЦК, які вимагали гроші за відстрочку

В Одесі представників ТЦК підозрюють у незаконному затриманні чоловіків на блокпостах та вимаганні грошей за відстрочку від мобілізації. З посиланням на ДБР, повідомляє Новое время.

У заяві йдеться, що співробітники ГБР викрили співробітників Одеського ТЦК та СП.

За даними слідства, вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх у ТЦК для мобілізації.

За 4,5 тисячі доларів фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

Одного з фігурантів справи затримали 21 листопада під час отримання грошей за «послугу». Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою.

Крім того, під час обшуку в будинку одного з фігурантів справи той застосував табельну зброю і погрожував працівникам ДБР. Його було затримано. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.