В Італії заявили, що не відправлять свої війська до України

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну. У країні вважають, що це може призвести до ескалації війни, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. З посиланням на агентство ANSA, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Ми не відправимо жодного солдата воювати в Україну" , - сказав Таян

За його словами, Італія допомагає Україні політично, фінансово і військово. І це буде відбуватись і надалі, однак країна не буде посилати солдатів воювати в Україну.

"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток" , - сказав Таджані, який також є прем'єр-міністром.

Італія надала Україні вже не один пакет військової допомоги. Зокрема, було передано зенітні ракети, артилерійське знаряддя та бронетехніка.

Окрім того повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакета допомоги.

Однак нещодавно Таяні заявив, що позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною.За його словами, озброєння може бути використано тільки на українській території.