Мін’юст США хоче закрити справу проти Трампа за втручання у вибори 2020 року

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав клопотання про закриття федеральної справи проти Дональда Трампа стосовно впливу на результати президентських виборів 2020 року.﻿ З посиланням на CNN та Politico, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

У клопотанні до федерального судді спецпрокурор просить припинити справу проти Трампа пов’язане політикою Міністерства юстиції США, згідно з якою чинний президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

"Міністерство ніколи не стикалося з такою ситуацією, коли федеральний обвинувальний акт проти приватної особи був повернутий великим журі, а кримінальне переслідування вже ведеться, коли обвинувачений обраний президентом" , - зазначив Сміт.

Спецпрокурор додав, що після внутрішніх консультацій Мін’юст визначив, що попередня практика стосовно непереслідування чинних президентів США "застосовується до цієї ситуації, і що, як наслідок, це переслідування має бути припинене до інавгурації відповідача".

Це означає, що справу може бути відновлено після завершення другого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, у серпні Федеральний окружний суд у Вашингтоні вирішив повернутись до розгляду справи проти Дональда Трампа про втручання у вибори 2020 року.

The Washington Post опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що США вели непублічне розслідування щодо можливого підкупу Трампа.

У 2016 році, президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі нібито намагався дати Трампу 10 млн доларів. І рівно цю ж суму Трамп вклав у свою кампанію в останні дні перед президентськими виборами.