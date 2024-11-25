Пентагон підтвердив відкриття тендерів для роботи військових підрядників США в Україні
Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що відкрило тендери для військових підрядників - таким чином, вони зможуть проводити в Україні ремонт американської техніки та озброєнь., повідомляє Укрінформ.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
«Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням», - сказала представниця оборонного відомства США.
Водночас вона не уточнила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.