Пентагон підтвердив відкриття тендерів для роботи військових підрядників США в Україні

Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що відкрило тендери для військових підрядників - таким чином, вони зможуть проводити в Україні ремонт американської техніки та озброєнь.﻿, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням» , - сказала представниця оборонного відомства США.

Водночас вона не уточнила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.