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Курс валют НБУ на 26 листопада

Курс валют НБУ на 26 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 25 листопада зріс до рівня 41.4387 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 48 коп. до 43.4733 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 41 коп. до 52.0967 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 21 коп. до 46.6180 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 15 коп. до 10.0623 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.438 700 +0.1194
EUR Євро 43.473 300 +0.4806
GBP Фунт стерлінгів 52.096 700 +0.4083
CHF Швейцарський франк 46,618 000 +0.2075
PLN Польський злотий 10.062 300 +0.1505

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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