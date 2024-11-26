Курс валют НБУ на 26 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 25 листопада зріс до рівня 41.4387 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 48 коп. до 43.4733 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 41 коп. до 52.0967 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 21 коп. до 46.6180 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 15 коп. до 10.0623 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.438 700
|EUR
|Євро
|43.473 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.096 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46,618 000
|PLN
|Польський злотий
|10.062 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.