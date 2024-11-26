Курс валют НБУ на 26 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 25 листопада зріс до рівня 41.4387 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 48 коп. до 43.4733 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 41 коп. до 52.0967 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 21 коп. до 46.6180 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 15 коп. до 10.0623 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.438 700 EUR Євро 43.473 300 GBP Фунт стерлінгів 52.096 700 CHF Швейцарський франк 46,618 000 PLN Польський злотий 10.062 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.