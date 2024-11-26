РФ атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Сили ППО збили 76 безпілотників, ще 95 було локаційно втрачено. Також 5 дронів полетіли у Білорусь.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 188 безпілотників, які запустили з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Також вдарили чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М".

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі" , – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку безпілотників у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.