ЄС може запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ – ЗМІ

ЄС пропонує запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які, як він стверджує, допомагали російським компаніям у розробці ударних дронів, застосованих проти України. Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Згідно з документами, в рамках 15-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує внести до списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, заморозити їхні активи і запровадити заборону на поїздки.

Під санкції потрапили переважно російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, що постачають їм обладнання, та інші, які, як стверджується, співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників, а також постачають їм ключові компоненти, такі як двигуни.

Ці пропозиції з'явилися на тлі того, що міністри закордонних справ країн G7 мають намір вжити "відповідних заходів" проти Китаю та інших країн, які підтримують військові дії Росії в Україні. Деякі з компаній, проти яких ЄС готується ввести обмеження, вже потрапили під санкції США і Британії.

ЄС також запропонував додати до списку санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС; гонконзьку фірму, яка надала російським військовим фірмам заборонені мікроелектронні компоненти; а також північнокорейських посадовців, причетних до розгортання військ на допомогу Росії.

Єврокомісія також розглядає можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери, щоб обмежити можливості Москви обходити чинні обмежувальні заходи.

В рамках зусиль, спрямованих на посилення контролю за дотриманням чинних заходів, ЄС також пропонує торговельні обмеження для близько трьох десятків організацій, які допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні.

Згідно з документами, до цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу.

Євросоюз і раніше обговорював запровадження санкцій проти китайських компаній, але досі утримувався від такого кроку. Натомість США в жовтні вперше оголосили про санкції проти Китаю через військову підтримку РФ.