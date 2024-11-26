Шольц про дзвінок до Путіна: Розмова не з приємних, але потрібна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови з лідером Росії Владіміром Путіним. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє Європейська правда.

Шольц зазначив, що неодноразово розмовляв з лідером Кремля телефоном до кінця 2022 року.

"І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути" , – сказав канцлер Німеччини.

Він зазначив, що у Німеччині є люди, які вірять, що "простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день". Але, за його словами, "звичайно, це не так".

Шольц розповів, що в останній телефонній розмові "всі аргументи були повторені знову", і для нього було важливо також повторити свої аргументи російському очільнику.