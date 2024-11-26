Китай відреагував на плани Трампа: Ніхто не виграє торгівельну війну

Ні США, ні Китай не виграють у торгівельній війні, заявило посольство Китаю у Вашингтоні у відповідь на погрози новообраного президента США Дональда Трампа обкласти митами китайські товари. Про це сказав у заяві CNN речник посольства Китаю у США Лю Пенгю, повідомляє Європейська правда.

Пенгю наголосив, що його країна підтримує зв'язок зі США щодо антинаркотичних операцій, і що "ідея про те, що Китай свідомо дозволяє потокам фентанілу потрапляти до США, повністю суперечить фактам і реальності".

"Щодо питання тарифів США для Китаю, то Китай вважає, що китайсько-американське економічне і торговельне співробітництво є взаємовигідним за своєю природою. Ніхто не виграє ні в торговельній, ні в тарифній війні" , – сказав Лю CNN.

Нагадаємо, Трамп заявив у понеділок, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США.

Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що тарифи є засобом ведення переговорів, тому не відомо, наскільки реальними є погрози Трампа.