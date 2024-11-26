Очільник МЗС України в Італії провів переговори з очільником дипломатії ЄС

Глава МЗС України Андрій Сибіга на полях міністерського засідання "Групи семи" в Італії провів переговори з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, який найближчими днями залишає посаду, повідомляє Європейська правда.

Міністр відзначив, що був радий зустрітися з Боррелем і подякувати йому за його видатну особисту відданість єдності та силі ЄС у підтримці України та протидії російській агресії.

"Ми обговорили шляхи збільшення ціни війни для агресора" , – розповів також Сибіга.

Це останні дні на посаді для Жозепа Борреля, якого з початком мандата нової Єврокомісії замінить експрем’єрка Естонії Кая Каллас.

На слуханнях щодо свого призначення Каллас наголосила на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.