Шмигаль анонсував виплату 6500 грн "зимової підтримки" на дітей

Уряд надаватиме одноразову грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.﻿ Про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, повідомляє Ділова столиця.

Протягом грудня діти з малозабезпечених сімей, діти та люди з інвалідністю І групи з-поміж внутрішніх переселенців зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 6500 гривень (на кожну дитину).

Кошти надаватимуть на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Ця допомога є частиною комплексного пакета "зимової підтримки".

Допомога розрахована на дітей, які станом на 1 листопада 2024 року ще не досягли 18 років. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Окрім того, до Дня Святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень (на кожну дитину). Кошти на цю допомогу надає ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі тисячі гривень для кожного українця.