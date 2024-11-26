Пекін закликає ЄС не вводити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ

Китай наполягає на тому, що його співпраця з Росією не націлена на будь-яку третю сторону, і закликає Європейський Союз не вводити санкції проти китайських компаній, підозрюваних у допомозі росіянам із розробкою ударних дронів для війни проти України.﻿ Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

«Китай рішуче виступає проти односторонніх санкцій, не передбачених міжнародним правом і не санкціонованих Радою Безпеки ООН» , - сказала Мао.

За її словами, у питанні України Китай налаштований на сприяння мирним переговорам, ніколи не постачав зброю сторонам конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, зокрема й безпілотників для цивільного використання, а також виступає проти застосування цивільних дронів у військових цілях.

«Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не націлена на будь-яку третю сторону, і жодна третя сторона не повинна порушувати її чи втручатися» , - зазначила дипломат.

Вона зауважила, що більшість країн світу, у тому числі країни Європи і Сполучені Штати, продовжують торгувати з Росією, натомість закликаючи Китай обмежити торгівлю з РФ.