Пекін закликає ЄС не вводити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ
Китай наполягає на тому, що його співпраця з Росією не націлена на будь-яку третю сторону, і закликає Європейський Союз не вводити санкції проти китайських компаній, підозрюваних у допомозі росіянам із розробкою ударних дронів для війни проти України. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.
«Китай рішуче виступає проти односторонніх санкцій, не передбачених міжнародним правом і не санкціонованих Радою Безпеки ООН», - сказала Мао.
За її словами, у питанні України Китай налаштований на сприяння мирним переговорам, ніколи не постачав зброю сторонам конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, зокрема й безпілотників для цивільного використання, а також виступає проти застосування цивільних дронів у військових цілях.
«Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не націлена на будь-яку третю сторону, і жодна третя сторона не повинна порушувати її чи втручатися», - зазначила дипломат.
Вона зауважила, що більшість країн світу, у тому числі країни Європи і Сполучені Штати, продовжують торгувати з Росією, натомість закликаючи Китай обмежити торгівлю з РФ.
«Ми закликаємо ЄС утриматися від застосування подвійних стандартів і припинити безпідставно накладати санкції на китайські компанії, дискредитувати Китай і перекладати провину на Китай», - заявила речниця зовнішньополітичного відомства.