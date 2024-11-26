Німецький топ-генерал вважає, що до 2029 року РФ досягне можливостей для нової війни

Росія сьогодні й у майбутньому буде найбільшою загрозою як для Західної Європи, так і для Європи в цілому.﻿ Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє Новое время.

«Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і з нашими, з німецького погляду, східними сусідами», — заявив Фройдінг.

За його словами, Росія «готується збільшити свої військові можливості і свої збройні сили».