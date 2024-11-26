Німецький топ-генерал вважає, що до 2029 року РФ досягне можливостей для нової війни
Росія сьогодні й у майбутньому буде найбільшою загрозою як для Західної Європи, так і для Європи в цілому. Про це заявив керівник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє Новое время.
«Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і з нашими, з німецького погляду, східними сусідами», — заявив Фройдінг.
За його словами, Росія «готується збільшити свої військові можливості і свої збройні сили».
«Ми дуже чітко розуміємо часові рамки. Ми знаємо, що у 2029 рік, тобто через п’ять років, російські збройні сили можуть досягнути певної здатності до відновлення, яка дозволить їм здійснити будь-яку агресію проти території НАТО», — заявив німецький генерал.