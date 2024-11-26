РФ другий рік поспіль не увійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Російська Федерація другий рік поспіль не увійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), повідомляє Укрінформ.

Як інформує кореспондентка в Гаазі, про це свідчать результати голосування, проведеного в ході 29-ї Конференції держав - учасниць Організації: Чеська Республіка - 128 голосів, Республіка Північна Македонія - 86, Російська Федерація - 56.

Таким чином Чеська Республіка та Республіка Північна Македонія були обранні до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на період 2025 - 2027 роки.

“Російська Федерація не має жодного морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій. Результат нинішнього голосування в ОЗХЗ підтверджує, що міжнародна спільнота дотримується принципової позиції. Глобальна система нерозповсюдження та роззброєння, яка суворо забороняє використання хімічної зброї, має важливе значення для підтримки міжнародної безпеки та стабільності. Однак наразі ця система перебуває під загрозою через дії окремих держав, зокрема Росії. Тому чітка позиція цієї організації - ОЗХЗ - сьогодні важлива як ніколи” , - заявив у коментарі постійний представник України при ОЗХЗ Олександр Карасевич.

Він також зазначив, що за період з початку повномасштабної війни проти України, поряд з використанням звичайних засобів вогневого ураження, Росія застосовує також спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

За його словами, у період з 17.02.2023 року по 25.11.2024 були зафіксовані та задокументовані 4950 випадків застосування боєприпасів, які містять НХР (небезпечні хімічні речовини).