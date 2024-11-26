Стали відомі причини інцидентів з мінами 120 мм для ЗСУ

Міжвідомча комісія з розслідування нештатного спрацювання 120-міліметрових мін з'ясувала, що головними причинами інцидентів було зниження температури і підвищена вологість.﻿﻿ Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Суспільне.

Нардеп підтвердив, що було виявлено низку нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.

"Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв" , - сказав він.

За словами Веніславського, всі міни з партії були відкликані на завод, і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених, і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження".

"Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість — це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін" , — зазначив нардеп.

За його словами, визначати, чи це правопорушення — робота правоохоронних органів.

"Сказати, що завод неправильно виготовляв — це достатньо серйозні звинувачення, нехай цим займаються правоохоронні органи" , — сказав Веніславський.

Водночас він наголосив, що нема жодних системних проблем з боєприпасами.

"Є низка чинників і з умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування" , — сказав нардеп.

За словами Веніславського, факти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді.

В одній із бригад, що працює на Покровському напрямку, "Суспільному" підтвердили інформацію про такі інциденти, зокрема в листопаді. За даними джерела, усі випадки і справді сталися з мінами однієї партії.

Один із посадовців Міністерства оборони заявив "Суспільному", що від виробника отримали сотні тисяч боєприпасів, а проблеми виникли з однією партією. Водночас експертиза займе деякий час, оскільки в боєприпасів багато субвиробників.