Бізнесу дозволили імпортувати 60% електроенергії щоб уникнути графіків відключень

Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше.﻿ Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Економічна правда.

Бізнес не вимикатимуть від електроенергії лише за умови, що він імпортує понад 60% від загального обсягу споживання на відповідну годину або якщо не менше 60% електроенергії забезпечується власним виробництвом.

Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

До таких споживачів не будуть застосовуватися обмежувальні заходи, зокрема: графіки обмеження споживання електроенергії, погодинні відключення, обмеження споживання електричної потужності, аварійні відключення.