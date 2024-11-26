Українці тестують новий американський дрон, який може "змінити хід війни"

В Україні успішно пройшли випробування нові американські системи протидії безпілотникам. З посиланням на Newsweek, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, ця технологія була розроблена двома провідними американськими технологічними компаніями — IronNet і Astrion.

Основний елемент системи — високошвидкісний безпілотник-перехоплювач Hitchhiker з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих дронів, зокрема шахедів. Технологія пропонує більш економічно вигідне рішення порівняно з використанням дорогих оборонних систем, наприклад, ракет комплексів Patriot.

За словами адмірала Майка Г’юїтта, інвестора у сфері кібербезпеки та директора компанії IronNet, Hitchhiker є справжнім «геймченджером». Він підкреслив, що Astrion може забезпечити захист від безпілотних авіаційних систем на рівні цілої країни. Система дає змогу виявляти, класифікувати, відстежувати та знищувати ворожі дрони за допомогою автономних перехоплювачів, що запускаються з різних точок.

IronNet, своєю чергою, надасть платформу для кіберстійкої колективної оборони, яка посилить мережу Astrion. Технологію вже було презентовано українським військовим і лідерам, які працюють на передовій.

Спільне партнерство Astrion і IronNet може стати важливим внеском у підвищення рівня обороноздатності України і змінити підхід до боротьби з дронами, додав він.