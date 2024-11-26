Глава МЗС Британії озвучив своє бачення закінчення війни в Україні

Війна в Україні закінчиться не тільки внаслідок військових дій, а й шляхом політичного врегулювання, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Le Monde він підкреслив, що таке бачення ситуації у більшості партнерів України.

«Ми всі розуміємо, що це закінчиться не тільки в результаті військових дій на місцях, а й у результаті політичного врегулювання… Дуже важливо, щоб Україна отримала необхідні гарантії безпеки, і щоб російська агресія була відбита. І ми тут, у Європі, справді ясно розуміємо, що не можемо допустити ситуацію, коли війна закінчиться, а Росія повернеться знову протягом деякого часу. І тому цей шлях (вступу України — ред.) до НАТО і ці гарантії безпеки матимуть основоположне значення» , — заявив він.

Леммі також прокоментував нещодавні дії та заяви Росії, назвавши випробування нової балістичної ракети та погрози на адресу Європи «ознакою відчаю». За його словами, такі заяви, зокрема ядерні погрози, є частиною ескалаційної стратегії російського диктатора Володимира Путіна, спрямованої на залякування міжнародної спільноти.

Леммі підкреслив, що Велика Британія залишається відданою підтримці України, особливо напередодні складної зими 2025 року. Він запевнив, що країна продовжить надавати допомогу, щоб зміцнити позиції України в поточному протистоянні.