Ізраїль та Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я - Байден

Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" офіційно прийняли угоду про перемирʼя щодо припинення вогню в Лівані. Угода набере чинності зранку середи, 27 листопада. Про це написав президент США Джо Байден у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" , - написав він.

За словами Байдена, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Однак американські війська не залучатимуть.

"Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати" , - сказав Байден на брифінгу.

Президент США додав, що з початку конфлікту понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.