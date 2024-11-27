Байден просить Конгрес виділити ще $24 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової підтримки України.﻿﻿ Про це пише New York Post з посиланням на Politico.Pro, повідомляє Українська правда.

Згідно з повідомленням, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією.

Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

"Джо Байден щойно віддав $4,7 мільярда платників податків, в односторонньому порядку "пробачивши" кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на виході за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені" , – написав сенатор Майк Лі із штату Юта у соціальній мережі X.

Joe Biden just gave away 4.7 billion in your taxpayer dollars by unilaterally “forgiving” loans to Ukraine.Congress must not give him a free gift to further sabotage President Trump’s peace negotiations on the way out the door. Any Biden funding demands should be DOA. https://t.co/xnEu8hUA6P — Mike Lee (@SenMikeLee) November 26, 2024

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки забезпечать Україні все необхідне, щоб "воювати впродовж 2025 року".

20 листопада адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу – приблизно 4,65 мільярда доларів.