Без масових святкувань та розваг: як у Києві відзначатимуть новорічні свята

Рада оборони Києва проголосувала за встановлення та облаштування головної новорічної ялинки на території Софійської площі столиці.﻿ Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), пише Ірина Костенко, РБК-Україна.

Згідно з рішенням Ради оборони столиці, головна святкова ялинка Києва буде встановлена на території Софійської площі з 2 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року.

Уточнюється, що (як і в попередні роки) вона буде встановлена виключно за кошти меценатів - без залучення бюджетних грошей.

Крім того, на Софійській площі будуть облаштовані:

фотозони з QR-кодами благодійних фондів

два будиночки для реалізації виключно сувенірної продукції

туалетні модульні кабіни для відвідувачів локації (у т. ч. для осіб з інвалідністю)

Що відомо про організацію масових заходів

Усім суб'єктам господарювання Києва (незалежно від форми власності) Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят.

Тим часом у випадку організації таких святкових різдвяних і новорічних заходів у приміщеннях:

необхідно дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії

необхідно дотримуватись заходів безпеки

необхідно врахувати необхідність наявності укриття

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що цьогорічні Різдво та новорічні свята у столиці відбудуться:

без масових зібрань і заходів

без ярмарків і розваг

з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії

Хто обслуговуватиме головну ялинку й коли урочисте відкриття

Очільник столиці розповів, що головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Встановлять її коштом меценатів.

"Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами" , - уточнив Кличко.

Він пояснив, що компанія візьме на себе:

монтажні роботи

демонтажні роботи

обслуговування ялинки