Радбез ООН збереться через останні удари Росії по Україні

Сьогодні, 27 листопада, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) збереться на екстрене засідання через останні атаки Російської Федерації (РФ) на критичну інфраструктуру України. Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Засідання відбудеться о 17:00 за київським часом.

"... засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинн ﻿﻿ ими обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні" , - написав представник України при ООН.

Як пишуть ЗМІ, під час засідання також порушуватиметься питання запуску Росією по Дніпру нової балістичної ракети 21 листопада.