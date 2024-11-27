В Україні змінять відтінок зеленого кольору у світлофорах
Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Про це йдеться у наказі "Українського науково-дослідного та навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" та новий стандарт ДСТУ 4092:2024, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.
Повідомляється, що національний стандарт набирає чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам.
Одне з головних нововведень стосується зеленого світла.
Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.
Якими будуть стрілки на світлофорі
Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху.
Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.
Які ще будуть зміни
Велосипедні світлофори. На всіх таких світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або - лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.
Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.