В Україні змінять відтінок зеленого кольору у світлофорах

Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху.﻿ Про це йдеться у наказі "Українського науково-дослідного та навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості" та новий стандарт ДСТУ 4092:2024, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Повідомляється, що національний стандарт набирає чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам.

Одне з головних нововведень стосується зеленого світла.

Фото: стандартний колір зеленої секції світлофора (діючий ДСТУ 4092:2002)

Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.

Фото: смарагдовий колір у зеленій секції світлофора (новий ДСТУ 4092:2024)

Якими будуть стрілки на світлофорі

Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху.

Фото: стрілки на світлофорах (діючий ДСТУ 4092:2002)

Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.

Фото: шевронні стрілки (новий ДСТУ 4092:2024)

Які ще будуть зміни

Велосипедні світлофори. На всіх таких світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або - лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.

Фото: велосипедні світлофори (новий ДСТУ 4092:2024)

Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення.